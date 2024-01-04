В Пензе в нескольких домах отключили отопление и горячую воду

04.01.2024 | 11:43

В Пензе в четверг, 4 января, несколько многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды. Ресурс отключили из-за ремонта на тепловых сетях.

Речь о домах по адресам: Онежская, 3, Глазунова, 2, 4 и 6, проспект Строителей, 24 и 28. Остыли батареи и в детском саду № 19 на проспекте Строителей, 26.

По информации ресурсоснабжающей организации, на ремонт поврежденного участка у дома № 6 на улице Глазунова привлечены бригады и спецтехника.

Работы планируют завершить в течение нескольких часов.

«Для уточнения информации клиенты могут обратиться в справочную службу по номеру 45-85-69», - сообщили ресурсники.