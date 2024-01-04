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Общество

В больнице им. Г. А. Захарьина появился микроскоп за 20 млн рублей

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В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина появился новый операционный микроскоп. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Стоимость современного оборудования - около 20 миллионов рублей. Он поможет медикам в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, облегчая диагностику стенозов и аневризм, исследования сосудов.

«Микроскоп нового поколения расширит спектр проводимых нейрохирургами операций, в том числе на позвоночнике, спинном мозге и периферических нервах», - рассказали в минздраве.

Кроме того, оборудование совместимо с нейронавигационной системой, которая была приобретена ранее.

«Поэтому в дальнейшем их планируется соединить, что даст огромное преимущество при проведении высокоточных манипуляций», - отметили в министерстве.

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Источник — фото регионального минздрава
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