В больнице им. Г. А. Захарьина появился микроскоп за 20 млн рублей

04.01.2024 | 13:07

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина появился новый операционный микроскоп. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Стоимость современного оборудования - около 20 миллионов рублей. Он поможет медикам в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, облегчая диагностику стенозов и аневризм, исследования сосудов.

«Микроскоп нового поколения расширит спектр проводимых нейрохирургами операций, в том числе на позвоночнике, спинном мозге и периферических нервах», - рассказали в минздраве.

Кроме того, оборудование совместимо с нейронавигационной системой, которая была приобретена ранее.

«Поэтому в дальнейшем их планируется соединить, что даст огромное преимущество при проведении высокоточных манипуляций», - отметили в министерстве.