Провалившимся под лед пензенцам советуют «крутить педали»

03.01.2024 | 12:43

Несмотря на пришедшие холода, лед на реках и прудах по-прежнему опасен. Водоемы замерзают неравномерно, поэтому толщина льда может изменяться. Это зона повышенного риска для любителей зимней рыбалки, детей и просто пешеходов, решивших срезать путь.

В Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области напомнили, что ни в коем случае нельзя выходить на тонкий, неокрепший лед водоема, если он рыхлый, а кое-где проступает вода. Безопасный лед - прозрачный, толщиной не менее 10-12 см. Молочно-белого цвета лед вдвое слабее прозрачного. Самый опасный - ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега.

Нельзя выходить на лед, если в пределах видимости нет никого, кто смог бы прийти на помощь.

Если под ногами послышался треск, нужно остановиться и лечь, чтобы равномерно распределить массу тела по большой площади. После этого следует двигаться обратно ползком или осторожными скользящими шагами, не отрывая ног ото льда.

Если все же случилась беда, то, оказавшись в воде, рекомендуется дышать как можно глубже и медленнее.

«Не нужно пытаться выбраться только с помощью рук, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда. Не подтягивайтесь за кромку льда и не пытайтесь сразу выбраться. Вокруг полыньи лед очень хрупкий и не выдержит тяжести вашего тела. Продвигайтесь в ту сторону, откуда пришли, или до ближайшего берега, кроша на своем пути хрупкую ледяную кромку руками», - советуют эксперты.

Как только лед перестанет ломаться под ударами, нужно положить на него руки, протянув их как можно дальше, и изо всех сил толкаться ногами, стараясь придать туловищу горизонтальное положение. Цель - добиться, чтобы тело оказалось вровень со льдом. После этого надо наползать на лед, продолжая отталкиваться ногами и помогая себе руками. Как вариант - держась за прочную ледяную кромку руками, с осторожностью вынести на лед сначала одну, потом вторую ногу.

Оказавшись на льду, нельзя подниматься на ноги, следует распластаться и ползти. Ближе к берегу нужно перекатываться с боку на бок. А оказавшись на суше, надо бегом добраться до ближайшего теплого помещения.

«Если вы спасаете человека, который провалился под лед, не допускайте паники: помогая товарищу, подайте ему в руки пояс, шарф, палку и т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку. К тому же при сближении на расстоянии руки легче обломить кромку льда», - завершили советы эксперты.