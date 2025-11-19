Из жизни

Разводил рыб: пойманный с сетями на пруду пензенец нашел оправдание

36-летнего жителя Пензы наказали за вылов из пруда 15 рыб. Мужчина заявил, что он занимался рыбоводством, а сети не его.

Согласно материалам дела, пензенец в водоеме в Пензенском районе поймал карпов, сомов, толстолобиков. Он выловил рыбу запрещенным способом в период нереста. Добычу изъяли сотрудники отдела экологического надзора минлесхоза и полицейские.

Пензенец все отрицал. На суде он пояснил, что в ноябре 2024 года ему предоставили этот пруд для рыбоводства. Обитателей водоема он не ловил, а вытащил установленные кем-то сети. Но эти доводы признали несостоятельными, так как имелось достаточно доказательств вины мужчины.

Согласно закону, рыбоводство означает разведение и (или) содержание рыбы. Доказательств того, что пензенец занимался этим делом, нет.

Кроме того, пруд предоставили мужчине уже с имеющимися биологическими ресурсами, на которые у него не появилось права собственности. Уничтожение рыбы браконьерским способом незаконно.

Виновнику назначили штраф в размере 4 000 рублей. Он обжаловал это решение.

«Постановление судьи районного суда апелляционной инстанцией в части квалификации действий и назначенного наказания оставлено без изменения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Источник — фото из материалов дела, предоставлены Пензенским областным судом
