Химик: Выпечка в силиконовых формах может быть опасна

Силиконовые формы для выпечки сейчас популярны у многих хозяек. Однако они могут быть опасны из-за того, что пока нет сертификации подобных изделий.

Поэтому производители способны легко подменить пищевой силикон техническим, предупредил химик, преподаватель кафедры химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА Александр Михалев в беседе с «Газетой.ru»

По его словам, кулинарные формы из технического силикона часто встречаются в масс-маркете: примерно в одном случае из трех. Такое изделие может выдать запах - качественный силикон не пахнет вообще. Также следует обратить внимание на цвет, эластичность.

«Профессиональные термостойкие формы бывают только трех цветов: черного, белого или красно-кирпичного. Любые другие цвета говорят об отсутствии нужных стабилизаторов в рецептуре силиконовой смеси, из которой приготовлено данное изделие. Проверьте эластичность. Качественный силикон хорошо тянется и быстро возвращается в исходную форму», - рассказал эксперт.

Если форма для выпечки прошла все эти тесты, то ее можно приобрести. Однако в процессе эксплуатации важно помнить о правилах. Так, силикон не следует смазывать маслом, оно разрушает его структуру. Также нельзя резать выпечку или блюда в форме острыми ножами - материал плохо сопротивляется порезам. Для мытья силикона рекомендуется использовать мягкие моющие средства.

