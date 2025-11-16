В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе

В Териберке Мурманской области шторм унес в море судно, опрокинул и подтопил второе, об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Из-за сильных волн в районе Лодейной губы маломерные суда «Сарган» и «Надежда» без пассажиров открепились от причала. Одно из них подтоплено, второе ищут.
В российском регионе пройдет проверка по факту инцидента. После улучшения погоды владельцы приступят к работам по подъему судов.
Ранее ряд сел на Камчатке затопило морской водой из-за непогоды. На полуостров обрушился шторм.
Особенно сильно залило села Ильпырский и Ивашка Карагинского района, которые находятся на восточном побережье.
