В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе

В Териберке Мурманской области шторм унес в море судно, опрокинул и подтопил второе, об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Из-за сильных волн в районе Лодейной губы маломерные суда «Сарган» и «Надежда» без пассажиров открепились от причала. Одно из них подтоплено, второе ищут.

В российском регионе пройдет проверка по факту инцидента. После улучшения погоды владельцы приступят к работам по подъему судов.

Ранее ряд сел на Камчатке затопило морской водой из-за непогоды. На полуостров обрушился шторм.

Особенно сильно залило села Ильпырский и Ивашка Карагинского района, которые находятся на восточном побережье.

Источник — lenta.ru
