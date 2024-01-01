На Пензенскую область надвигаются холода

01.01.2024 | 16:31

Во вторник, 2 января, в Пензенской области будет облачно, местами ожидается небольшой снег.

Согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на 2 января похолодает до -11...-16°C, а местами до -18...-23°C. Будет дуть северо-восточный ветер.

Днем во вторник на улице будет -5...-10 градусов, ветер не сменит направления.

К ночи температура снова опустится - до -13...-18°C, а кое-где и до -25°C.

По народному календарю, 2 января - Игнатьев день. На Руси по погоде судили о том, каким окажется август.