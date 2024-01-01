Сетевое издание|18+|Понедельник|1 янв 2024|22:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
 

Общество

На Пензенскую область надвигаются холода

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 2 января, в Пензенской области будет облачно, местами ожидается небольшой снег.

Согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на 2 января похолодает до -11...-16°C, а местами до -18...-23°C. Будет дуть северо-восточный ветер.

Днем во вторник на улице будет -5...-10 градусов, ветер не сменит направления.

К ночи температура снова опустится - до -13...-18°C, а кое-где и до -25°C.

По народному календарю, 2 января - Игнатьев день. На Руси по погоде судили о том, каким окажется август.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте