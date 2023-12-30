В последний день года пензенцев ждут мокрый снег и резкий ветер

30.12.2023 | 18:41

В воскресенье, 31 декабря, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным регионального гидрометцентра, в течение суток будет идти дождь с мокрым снегом.

Ночью температура поднимется от -1 градуса до +1, днем термометр покажет 0...+2.

В главном региональном управлении МЧС предупредили: в связи с тем что порывы юго-западного (с переходом на западное направление) ветра будут достигать 18 м/с, объявлен желтый уровень погодной опасности.

В старину 31 декабря называли Модестовым днем и гадали, какой месяц в году будет самым дождливым. Для этого вечером 12 коробочек наполняли солью и каждую нарекали в честь одного из месяцев, а утром следующего дня проверяли, в какой из них содержимое намокло.