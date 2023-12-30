В Кузнецке 1 и 2 января не будут вывозить мусор

30.12.2023 | 15:08

Администрация Кузнецка напомнила горожанам номера аварийно-диспетчерских служб коммунальных предприятий, по которым следует обращаться в праздничные дни:

- МКП «Теплосеть» - 3-04-56;

- АО «Горэлектросеть» - 3-29-60;

- МУП «Водоканал» - 9-02-29;

- АО «Кузнецкмежрайгаз» - 3-39-59, 04;

- ООО «РЭУ» - 9-01-94;

- ООО «Домострой», ООО «Кузжилстрой» - 3-55-11; 8 (927) 386-89-97;

- ООО «ЦКС» - 8 (937) 913-32-62;

- ООО «Управкомп»- 8 (991) 457-18-83; 8 (929) 765-80-61;

- ООО «РРСК» - 8 (927) 392-53-15;

- ООО «Экосервис» - 3-75-01.

31 декабря ООО «Экосервис» вывезет твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок и из мусоропроводов многоквартирных домов. 1 и 2 января 2024 года в организации объявлены выходными днями, поэтому ТКО, в том числе от частных домовладений, увозить не будут.