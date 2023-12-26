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Общество

Пензенские стоматологи ждут в праздники жертв косточек и орешков

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Стоматологические поликлиники областного центра и Каменки будут работать в новогодние выходные. Однако жителям стоит заранее обеспокоиться состоянием зубов.

Об этом во вторник, 26 декабря, на пресс-конференции рассказала главный врач Пензенской стоматологической поликлиники Елена Блащук.

«В праздники все погрызут косточки и орешки, 1-го числа отдохнут от переедания, а 2-го пойдут к стоматологам», - сделала прогноз она.

Принимать пациентов будут 3, 4 и 5 января в отделениях на улице Володарского, 69; Леонова, 19; Фабричной, 14; Вадинской, 6; Рахманинова, 14а; Кижеватова, 6; Ставского, 10; Луначарского, 40; на проспекте Строителей, 60а, и в Каменке на улице Белинской, 5. Часы работы - с 8:00 до 18:00.

Кроме того, все дни будет круглосуточно функционировать неотложная стоматологическая помощь на Пионерской, 4.

Елена Блащук добавила: прием детей, пенсионеров и беременных женщин во всех стоматологических поликлиниках проводится вне очереди.

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