Захват территории: пензенцам дали пояснения о месте кондуктора

24.12.2023 | 11:19

Пензячка Алена пожаловалась на кондуктора нового троллейбуса № 105. Работница заняла два места. По словам горожанки, подобное она видит не первый раз, а на ее обращения реакции нет.

«Сегодня ехали в 105-м троллейбусе. Пассажиры стоят, сесть некуда, зато кондуктор сидит на двух сиденьях: на одном пакеты, на втором сама. Номер троллейбуса не смотрели, смысла нет, так как жалобы такого рода уже были на 105-й. Когда закончится безобразие в транспорте? Мы тоже люди, хотим ехать за 20 рублей с комфортом, а не толкаться вокруг кондукторши и ее пакетов», - возмутилась Алена на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ей ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

«Постановлением Правительства РФ отдельное место для кондуктора в автобусе и троллейбусе не предусмотрено. Кондуктор имеет право занять любое свободное место в салоне троллейбуса», - сообщил он.

В свою очередь пензячка написала, что знает об этом, однако «захват территории» налицо. Женщина отметила, что располагает фото двух мест, занятых кондуктором, но по техническим причинам не смогла отправить снимок.