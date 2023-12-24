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Общество

Захват территории: пензенцам дали пояснения о месте кондуктора

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Пензячка Алена пожаловалась на кондуктора нового троллейбуса № 105. Работница заняла два места. По словам горожанки, подобное она видит не первый раз, а на ее обращения реакции нет.

«Сегодня ехали в 105-м троллейбусе. Пассажиры стоят, сесть некуда, зато кондуктор сидит на двух сиденьях: на одном пакеты, на втором сама. Номер троллейбуса не смотрели, смысла нет, так как жалобы такого рода уже были на 105-й. Когда закончится безобразие в транспорте? Мы тоже люди, хотим ехать за 20 рублей с комфортом, а не толкаться вокруг кондукторши и ее пакетов», - возмутилась Алена на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ей ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

«Постановлением Правительства РФ отдельное место для кондуктора в автобусе и троллейбусе не предусмотрено. Кондуктор имеет право занять любое свободное место в салоне троллейбуса», - сообщил он.

В свою очередь пензячка написала, что знает об этом, однако «захват территории» налицо. Женщина отметила, что располагает фото двух мест, занятых кондуктором, но по техническим причинам не смогла отправить снимок.

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