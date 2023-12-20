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Общество

В Пензе приставы задержали должника, просидев два дня в засаде

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Более одного миллиона рублей задолжал житель Пензы своему 17-летнему сыну. Суд обязал его выплачивать алименты на содержание ребенка, но мужчина годами игнорировал это постановление.

Горожанин нигде не работал и всячески избегал встреч с судебными приставами: не открывал им дверь, скрывался.

Тогда служители закона решили сделать засаду у дома пензенца, два дня они ожидали, когда должник выйдет, и добились встречи, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ»в пресс-службе регионального УФССП.

Мужчину задержали и назначили ему 10 суток административного ареста.

Если эта мера не вразумит нерадивого отца, он так и не устроится на работу в течение четырех месяцев и не начнет отчислять суммы на содержание сына из своей зарплаты, то в отношении горожанина возбудят уголовное дело.

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