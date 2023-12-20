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Общество

Прокуратуру Первомайского района Пензы возглавил Евгений Зубков

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Должность прокурора Первомайского района Пензы занял советник юстиции Евгений Юрьевич Зубков. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во вторник, 19 декабря.

Евгений Зубков родился в Пензе в 1987 году. Он окончил ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет» по специальности «юриспруденция» в 2009-м, а в августе того же года поступил на службу в областную прокуратуру.

«Состоял в должностях помощника прокурора Ленинского района Пензы, заместителя прокурора Бессоновского района, начальника отдела по надзору за соблюдением законов при осуществлении оперативно-разыскной деятельности и производством дознания управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

С сентября 2022 года Евгений Зубков замещал должность заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью региональной прокуратуры.

Зубков женат, воспитывает двух дочерей.

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Источник — фото областной прокуратуры
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