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Общество

Эксперт посоветовал, какие продукты к празднику купить заранее

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Пензенцы могут существенно сэкономить на новогоднем столе, если начнут покупать продукты уже сейчас.

Рекомендациями с «Известиями» поделился бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов.

В первую очередь он назвал консервированные овощи для салатов - маслины, оливки, фасоль, кукурузу, зеленый горошек.

«Срок годности у этих продуктов длительный - от двух до четырех лет в зависимости от тары. Место в холодильнике не займут, так как хранятся при комнатной температуре. При покупке обратите внимание на внешний вид тары, исключив возможность ржавчины, вздутия или трещин», - посоветовал специалист.

Далее в списке следуют сырокопченые колбасы и икра. Первую можно хранить в холодильнике в оберточной бумаге от четырех до шести месяцев, а вторая, упакованная в жестяную банку, в холоде сохранит свои качества в течение года.

Максим Кузнецов предупредил, что в преддверии Нового года сильно увеличивается спрос на замороженное мясо и рыбу, из-за чего они дорожают. Поэтому их следует купить уже сейчас.

«Срок хранения мяса варьируется от шести месяцев (свинина) до 12 месяцев (птица, говядина) при температуре -14…-18 градусов. У большинства видов морских рыб срок хранения при температуре не выше -18 начинается от 4–6 месяцев. Намного меньше он лишь у скумбрии - два месяца», - уточнил бренд-повар.

Кроме того, заранее можно купить соки в пакетах, бутилированную воду и шоколадные конфеты.

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Источник — фото pixabay.com
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