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Общество

Перечислены самые опасные новогодние подарки для детей

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Многие пензенские родители спешат купить для детей новогодние подарки. Врач-педиатр Ольга Татаркина назвала презенты, которые могут быть смертельно опасны для малышей и навредить их здоровью.

Как рассказала специалист в беседе с «Известиями», самый опасный подарок - это магнитный конструктор. Он состоит из мелких шариков, проглатывание которых способно привести к смерти.

«На первый взгляд конструктор из магнитных шариков - это полезная игрушка для развития ребенка. Но желание пробовать на вкус даже несъедобное не покидает детей любого возраста. Устранение последствий проглатывания одного такого магнитного шарика - довольно просто решаемая задача. А вот если проглочено два шарика и более, сложность извлечения и опасность для жизни ребенка многократно увеличиваются», - предупредила педиатр.

Врач объяснила: притяжение магнитных шариков очень большое, они проходят по кишечнику и желудку с разной скоростью, поэтому нередки повреждения стенок органов вплоть до образования сквозных отверстий.

Опасны для детей и игрушки с пропеллером, например вертолеты. Маленький ребенок может подставить лицо или палец и получить травму.

Также среди наиболее опасных оказалось игрушечное оружие: пистолеты с пульками, дротики, мечи и так далее.

Ранее специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области дали советы, на что следует обращать внимание при выборе новогодних наборов со сладостями. Так, предпочтение стоит отдавать кондитерским изделиям с минимумом пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

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