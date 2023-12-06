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Общество

Эксперты описали оптимальный состав сладкого подарка

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области дали советы, на что следует обращать внимание при выборе новогодних наборов со сладостями.

Прежде всего это маркировка, на которой указывается наименование, состав и количество товара, дата изготовления, срок годности и условия хранения, в том числе после вскрытия упаковки. Также должна иметься информация о производителе.

«Необходимо выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки - тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими», - рекомендуют эксперты.

Кроме того, на упаковке должны быть размещены рекомендации или ограничения по использованию, показатели пищевой ценности и сведения о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов.

Предпочтение стоит отдавать кондитерским изделиям с минимумом пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Сладкий подарок следует хранить при температуре 15-17 градусов, иначе шоколад может покрыться белым налетом.

При самостоятельном формировании набора нужно принять во внимание, что ядра абрикосовых косточек и арахис - потенциальные аллергены. Не рекомендованы к наполнению упаковки карамель, леденцы и конфеты с алкоголем.

Эксперты советуют включить в состав набора шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, бисквитное и галетное печенье, мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад.

Эксперты описали оптимальный состав сладкого подарка

Если вместе с кондитерскими изделиями будет игрушка, то она должна быть в отдельной упаковке. В ней недопустимо наличие бьющихся материалов и мелких деталей, в том числе размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%. Игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу - это достаточно сильные аллергены.

«По требованию покупателя продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех компонентов подарка: декларации соответствия, транспортные накладные», - добавили в пресс-службе управления.

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