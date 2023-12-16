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Общество

Пензенские улицы и дворы чистят техника и сами горожане

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Снегопад, начавшийся в Пензе вечером пятницы, 15 декабря, добавил работы дорожно-коммунальным службам - они принялись трудиться в усиленном режиме.

Пензенские улицы и дворы чистят техника и сами горожане

«В ночь МБУ «Пензавтодор» вывез 4 300 кубометров снега. С утра на улицы вышли 92 единицы техники, 123 рабочих учреждения», - написал глава Пензы Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пензенские улицы и дворы чистят техника и сами горожане

16 декабря очистка и обработка улиц от льда продолжается. Основной акцент делается на пешеходные зоны. Работники бюджетных учреждений приводят в порядок территории у своих организаций.

Пензенские улицы и дворы чистят техника и сами горожане

Расчистку дворов проводят управляющие компании, а районные администрации контролируют, чтобы она была своевременной.

Пензенские улицы и дворы чистят техника и сами горожане

«Рассчитываю, что руководители предприятий, объектов потребительского рынка нас услышали и организуют комфортный доступ к своим объектам для горожан», - подчеркнул Александр Басенко.

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Источник — фото, видео со страницы Александра Басенко
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