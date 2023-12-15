В Пензе за некачественную уборку снега составят протоколы

15.12.2023 | 17:37

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно выходят на улицы Пензы, чтобы проверить качество уборки дорог и тротуаров. В декабре из-за выявленных недостатков открыли два административных дела.

Рейды проводят, чтобы сделать передвижение пензенцев по городу более безопасным.

Особое внимание уделяется ледяным отложениям на проезжих частях, снежным валам, сужающим дорогу, неудовлетворительному состоянию тротуаров, остановок и пешеходных переходов, рассказал старший государственный инспектор отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Александр Малухин.

Сотрудники ГИБДД контролируют своевременную очистку и вывоз снега.

По выявленным нарушениям составят протоколы и направят в суд.