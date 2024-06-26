ГАИ о трагедии в Кузнецком районе: Скончался еще 1 человек

В Госавтоинспекции уточнили информацию о трагедии, произошедшей в среду, 26 июня, у села Махалино в Кузнецком районе.
Предварительно установлено, что в 12:30 на 732-м километре трассы М-5 столкнулись 5 машин:
- DAF с полуприцепом, водитель - мужчина 1975 года рождения;
- Gelly MK, водитель - мужчина 1990 года рождения;
- Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, водитель - мужчина 1983 года рождения;
- Renault с полуприцепом, водитель - мужчина 1985 года рождения;
- Chevrolet Lacetti, водитель - мужчина 1985 года рождения.
Автомобиль Gelly зажало между двумя фурами и смяло.
«В результате происшествия пассажиры Gelly MK, женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения, скончались на месте, водитель впоследствии скончался в медицинском учреждении», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
Шофера фуры марки DAF госпитализировали с травмами.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в ГАИ.