ГАИ о трагедии в Кузнецком районе: Скончался еще 1 человек

26.06.2024 | 17:12

В Госавтоинспекции уточнили информацию о трагедии, произошедшей в среду, 26 июня, у села Махалино в Кузнецком районе.

Предварительно установлено, что в 12:30 на 732-м километре трассы М-5 столкнулись 5 машин:

- DAF с полуприцепом, водитель - мужчина 1975 года рождения;

- Gelly MK, водитель - мужчина 1990 года рождения;

- Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, водитель - мужчина 1983 года рождения;

- Renault с полуприцепом, водитель - мужчина 1985 года рождения;

- Chevrolet Lacetti, водитель - мужчина 1985 года рождения.

Автомобиль Gelly зажало между двумя фурами и смяло.

«В результате происшествия пассажиры Gelly MK, женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения, скончались на месте, водитель впоследствии скончался в медицинском учреждении», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Шофера фуры марки DAF госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в ГАИ.