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Общество

В Пензенской области ловят машины без регистрации

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В Пензенской области мониторят дороги, используя специализированное программное обеспечение, и выявляют автомобили с прекращенной регистрацией. После этого принимаются меры к их задержанию.

В Пензенской области ловят машины без регистрации

«Водители, несмотря на требования, предъявляемые Правилами дорожного движения, продолжают управлять данными транспортными средствами, совершая административное правонарушение», - пояснил начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД областного УМВД России Андрей Семин.

Один из таких автомобилей задержали в Пензе. Водитель, зная об отсутствии регистрации, совершил около 150 административных нарушений.

В Пензенской области ловят машины без регистрации

Отвечая на вопрос, почему машина не поставлена на учет, мужчина назвал множество причин - начиная от «не хочу» и заканчивая «нет денег».

В Пензенской области ловят машины без регистрации

«При задержании на водителя и собственника автомобиля составляется административный материал в соответствии с действующим законодательством, изымается государственный регистрационный знак», - рассказал Андрей Семин.

В Пензенской области ловят машины без регистрации

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенских водителей соблюдать требования ПДД и не нарушать закон.

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Источник — фото областной Госавтоинспекции
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