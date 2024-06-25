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Происшествия

На круге в Кривозерье столкнулись «Москвич» и электровелосипед

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На улице 40 лет Октября в Пензе столкнулись автомобиль «Москвич» и электровелосипед. В результате один человек оказался в больнице.

ДТП случилось в понедельник, 24 июня, в 16:20 на круговом перекрестке.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, за рулем «Москвича» находился молодой человек 2002 года рождения, электровелосипедом управлял мужчина 1957 года рождения.

Водитель средства индивидуальной мобильности получил травмы и был госпитализирован.

«О, снова это круговое», «Давно известная проблема с кругами, так как многие по старым ПДД до сих пор ездят. Плюс многие на авось надеются», - отметили пензенцы, обсуждая случившееся в сети.

По факту ДТП проводится проверка.

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Источник — фото Ольги, TG-канал «Дорожная обстановка Пензы»
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