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Происшествия

В Белинском районе в ДТП погиб водитель «Лады-Весты»

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Утром в понедельник, 24 июня, в Белинском районе случилась смертельная авария.

По предварительным данным, в 6:45 на 178-м километре трассы Тамбов - Пенза 59-летний водитель «Лады-Весты» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина врезалась в столб.

В Белинском районе в ДТП погиб водитель «Лады-Весты»

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В Белинском районе в ДТП погиб водитель «Лады-Весты»

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В Белинском районе в ДТП погиб водитель «Лады-Весты»

Сотрудники ГАИ обратились к автомобилистам с просьбой соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические особенности во время поездки.

В Белинском районе в ДТП погиб водитель «Лады-Весты»

Ранее уточнялось, что в Пензенской области за 5 месяцев 2024 года из-за нарушения скоростного режима случилось 200 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях 25 человек погибли и 281 получили травмы различной степени тяжести.

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Источник — фото и видео областной Госавтоинспекции
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