За 3,5 месяца в Пензе ликвидировали 300 свалок

01.07.2024 | 20:27

В Пензе подвели итоги так называемого месячника по благоустройству, который начался 18 марта и продлился до 1 июля. Речь об этом шла на совещании в администрации города в понедельник, 1 июля.

«За 3,5 месяца было убрано 400,8 тысяч кв. метров территорий, 300 свалок, вывезено 9 630 кубометров мусора», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время санитарных выходов очищались зеленые зоны, объекты улично-дорожной сети, дворы многоквартирных домов, контейнерные площадки, участки, прилегающие к предприятиям и учреждениям, городских лесов, кладбищ.

Изначально планировалось, что финалом месячника станет всеобщий субботник, прошедший 20 апреля. Однако этого времени оказалось недостаточно, чтобы привести город в порядок.

В 2023 году наводить чистоту начали 20 марта, процесс продлился не месяц, а почти квартал - до 10 июня.

Затем в июле было решено провести еще одну акцию. Датой ее окончания назвали 20 августа, однако потом ее несколько раз переносили. В итоге месячник по благоустройству фактически растянулся на полгода.