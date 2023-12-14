В Пензе для пассажиров могут ввести золотой час с бесплатной пересадкой

14.12.2023 | 11:25

Изучив проект новой схемы движения общественного транспорта, многие пензенцы пришли к выводу, что из-за сокращения числа маршрутов добираться до нужных им мест без пересадок, как раньше, уже не получится.

Люди задались вопросом, а возможна ли будет бесплатная пересадка, о которой шла речь в самом начале разработки реформы.

С предложением ввести пересадочный тариф в 2020 году, на этапе моделирования системы, выступал еще Андрей Лузгин, тогдашний мэр Пензы. Он планировал проработать тариф, в рамках которого пассажирам не нужно было бы оплачивать проезд по двум маршрутам дважды либо вторая поездка оплачивалась бы со скидкой.

Сейчас эта тема вновь всплыла и обсуждается на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи во «ВКонтакте».

«Пересадка бесплатной будет?», «С троллейбуса на троллейбус пересадку обещают бесплатной, так как единый перевозчик», - пишут друг другу пользователи.

Накануне министр транспорта Сергей Балакин, отвечая на вопрос о так называемом золотом часе, когда пассажир при пересадке покупает билет только один раз, заявил: «Если человеку нужно пересесть с одного маршрута на другой, а это разные перевозчики, золотой час сложно очень отследить, кто сколько где проехал. Но мы пытаемся, сейчас у нас есть такая задумка, попробуем. Не обещаю, что прям вот будет скоро, но есть такая мысль, чтобы сделать золотой час. Сейчас пока это для нас сложно и технически, и юридически».