Связано с яйцом: Путин объяснил отсутствие вакцины от кори

14.12.2023 | 14:46

Отсутствие трехкомпонентной вакцины от кори, паротита и краснухи связано с куриным яйцом. Об этом во время прямой линии и пресс-конференции заявил Президент РФ Владимир Путин.

На мероприятии затронули вопрос заболеваемости корью. Отмечен рекордный рост - в 300 раз. Многие связывают это с отсутствием препарата для иммунизации.

«В Самарской области вакцины от кори, паротита и краснухи нет уже больше четырех месяцев», - прозвучал вопрос местной жительницы.

Путин назвал отсутствие вакцины техническим сбоем.

«С чем он связан? Связан, как ни странно, с яйцом. Потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано», - объяснил глава государства.

Путин добавил, что проблему решат в ближайшее время.

Трехкомпонентной вакцины нет и в Пензенской области. Ее должны были поставить в ноябре, теперь предварительный срок - 25 декабря. Пока что детей в очагах кори прививали моновакциной.