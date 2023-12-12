В Пензенской области все еще нет одной из важных вакцин для детей

Пензенские родители по-прежнему не могут привить ребенка от кори, паротита и краснухи. Препарат представляет собой одну сыворотку, он так и не появился в поликлиниках.
«Почему область не обеспечена необходимыми сыворотками? Когда она будет?» - спросила пензячка замминистра здравоохранения региона Марину Воробьеву во время прямого эфира, организованного ЦУРом.
Воробьева подтвердила: препарата действительно пока нет.
«Корь, эпидпаротит и краснуха - это три вакцины в одной, «Вактривир», которая сейчас пользуется большой популярностью. Вакцины сейчас нет на территории всей Российской Федерации. Нам обещали ее поставить в конце ноября. Сейчас предварительный сроки - 25 декабря», - пояснила Марина Воробьева.
Она заверила, что всех детей обязательно привьют «Вактривиром».
Воробьева добавила, что сейчас в регионе достаточное количество моновакцин, то есть препаратов для иммунизации отдельно против кори, паротита и краснухи. Можно воспользоваться ими.
«Но, наверное, жалко ребенка - три укола перенести. Вообще тем детям, которые проконтактировали с заболевшим корью, мы делаем прививку иммуноглобулина, если ребенок до года, а детям старше можно сделать моновакцину», - сказала Марина Воробьева.
О проблеме с поставкой в регион трехкомпонентной вакцины она говорила и в конце ноября добавив, что в очагах кори детей прививают монопрепаратом.
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