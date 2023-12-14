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Общество

Назван еще один маршрут в Пензе с единственной машиной

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Жителей Пензы-III беспокоит ситуация с общественным транспортом в микрорайоне. По их словам, ходит он очень плохо.

На проблему обратила внимание горожанка Анна А., оставившая сообщение на странице министерства цифрового развития, транспорта и связи области во «ВКонтакте».

Представитель ведомства напомнил женщине, что на Пензу-III ходят троллейбус № 6 (из Запрудного), а также маршрутки № 88т (с ГПЗ) и 80 (с Ладожской). Правда, машин на линиях немного, особенно на последней.

«В настоящее время маршрут № 80 обслуживает один автобус по следующему графику: 9:00-отправление от Злобина, 19, 9:30 - отправление от остановки «Центральный рынок», 10:00 - отправление от Злобина, 19. К сожалению, у перевозчика отсутствует возможность увеличения количества автобусов на линии», - говорится в ответе.

Троллейбусы тоже нередко нарушают расписание. Это может быть связано со сложной дорожной ситуацией, обрывом проводов контактной сети или сходом подвижного состава из-за поломки.

«В новой маршрутной сети через микрорайон Пенза-III будут следовать автобусы маршрута № 34 с интервалом движения 10-15 минут», - пояснили в минцифры.

Стоит отметить, что маршрут № 80 не единственный, на котором всего одна машина. Столько же осталось на № 2а (Кривозеровка - Арбековская Застава), № 6 (Междуречье - «Кардиоцентр»), № 17 («Ритэйл Парк» - ул. Титова), № 68 (Тепличный - Арбековская Застава), № 75 (ул. Водопьянова - ул. Минская). А маршрут № 21 (Южная Поляна - Пенза-I) обслуживают две старые «Газели».

Министр транспорта Сергей Балакин, комментируя закрытие маршрута № 2а, заявил: «Мы говорим о регулярности. Когда ходит один автобус № 2а - это не регулярность. Так общественный транспорт работать не должен».

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