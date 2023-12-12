Прогноз: заболеваемость ОРВИ и детскими инфекциями вырастет еще

12.12.2023 | 15:01

Ситуация с инфекциями в Пензенской области будет идти в сторону развития. Такое мнение выразила замминистра здравоохранения Марина Воробьева во вторник, 12 декабря, в ходе организованного ЦУРом прямого эфира.

«Сейчас достаточно сильные морозы на улице, и обычно в это время грипп, ОРВИ ослабевают. Многие вирусные инфекции во время морозов, когда -10 и ниже, прекращают свое существование, впадают в анабиоз, не распространяются. В данный момент мы видим все-таки циркуляцию этих вирусов», - отметила Марина Воробьева.

По ее словам, характерный эпидсезон, пик заболеваемости - это февраль - начало марта, когда слякоть и температура «то плюс, то минус».

Что касается роста по детским инфекциям (кори, коклюшу, ветряной оспе), он связан с отсутствием вакцинации у многих детей и молодых людей. «Антивакцинальные кампании, которые были в последние годы в стране, вот они и начали поднимать голову, и молодые люди стали болеть», - пояснила замминистра.

По ее словам, сейчас в Пензе беременная девушка с корью находится на родоразрешении. «Я пока не знаю, в каком состоянии родится ребенок, она сейчас рожает. Но обычно это нехорошо заканчивается для плода. Это плачевно, когда в стране есть все виды вакцин, когда вакцинация бесплатна, а люди не вакцинировались», - констатировала Марина Воробьева.