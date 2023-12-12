Помощники пензенских депутатов станут получать больше

12.12.2023 | 20:53

В Пензе увеличат суммы, выплачиваемые помощникам депутатов городской думы. Предварительное решение по этому вопросу было принято на заседании во вторник, 12 декабря.

Чтобы зарплаты выросли, необходимо дополнительно выделить из бюджета более 2 млн рублей (плюсом к уже запланированным расходам по этой статье).

Заместитель председателя гордумы Олег Шаляпин уточнил, что помощник будет получать по 35 000 рублей в течение 11 месяцев и 50 000 в 12-м месяце. Таким образом, его услуги обойдутся в 435 тысяч рублей в год.

Окончательное решение о выделении средств будет принято на ближайшей сессии.

Согласно решению гордумы от 22 февраля 2013 года, годовой объем выплат помощнику равнялся 375 тысячам рублей: по 30 000 на протяжении 11 месяцев и 45 000 - в 12-м.

Как известно, депутат сам выбирает себе помощника, который оказывает ему содействие в осуществлении полномочий, взаимодействии с избирателями и организациями, а также в работе с документами.