Даны пояснения по изменению в работе детских поликлиник в Пензе

12.12.2023 | 11:10

С 1 декабря изменился режим работы детских поликлиник в Пензе. Теперь с понедельника по пятницу медучреждения открыты с 8:00 до 20:00, ранее было с 8:00 до 19:00.

Как объяснила заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева в прямом эфире, организованном ЦУРом во вторник, 12 декабря, на самом деле поликлиники не увеличили количество часов работы.

«Они стали работать не на час дольше, они стали работать в режиме поликлиники. То есть, если прием врача заканчивался в 19:00, а поликлиника работала до 20:00, то с 19:00 до 20:00 врач занимался документацией. Теперь мы поменяли этот режим работы, дали ему час в начале приема, а вот до 20:00 - возможность прийти на прием к врачу», - сказала Воробьева.

По ее словам, у врачей не возросло число часов на прием, просто сдвинулся график работы.

«Все зависит от правильной организации процесса и от нормы часов. 36 часов у врача - участкового педиатра, также как и участкового терапевта, он эту норму часов в неделю должен выполнить. Обеспечить прием пациентов с восьми утра до восьми вечера поликлиника просто обязана», - добавила Марина Воробьева.

Что касается поликлиник для взрослых, то они давно работают по подобному графику.