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Общество

В Пензе рассказали, какой снег везут в район Арбековского леса

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Снег из центра Пензы вывозят на площадку в районе улицы Окружной, но этот участок не относят к Арбековскому лесу.

Такой ответ представитель управления ЖКХ города дал подписчику губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Очень было хотелось получить ответ по вопросу складирования грязного снега в Арбековском лесу. С 4 декабря никто из ответственных лиц ответа не дал», - написал пользователь.

Мужчине пояснили, что снег с дорог вывозят на свалку на улице Перспективной, а из скверов в центре и с улицы Московской - в район Окружной.

«Площадка в районе улицы Окружной не является частью лесного массива. Ранее длительное время здесь располагались сооружения, относящиеся к воинской части. По Правилам землепользования и застройки города Пензы земельный участок находится в территориальной зоне режимных объектов ограниченного доступа. Вид его разрешенного использования - коммунальное обслуживание», - сообщил представитель управления.

В начале декабря горожане рассказали о свалке снега в Арбековском лесу.

«Не первый год свозят снег КамАЗами, но никто этого не замечает», - высказался пензенец.

Прошлой зимой поднимался тот же вопрос: люди делились фотографиями привозивших снег в лес грузовиков, на место выезжали журналисты, свалку снимали с квадрокоптера, пензенцы обращались в мэрию, но так и не добились ответа на вопрос, кто разрешил складировать снег с реагентами, солью, грязью и мусором в зеленой зоне.

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