Трое подростков застряли в болоте между ГПЗ и Заречным

04.07.2024 | 17:19

Вечером в среду, 3 июля, с тремя зареченскими подростками случилось ЧП. Ребята возвращались домой из Пензы, решили сократить путь через лес и заблудились в болотистой местности.

В 20:48 сообщение поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу закрытого города, дежурная смена выехала на поиски.

«Дети были обнаружены на территории лесного болота между районом ГПЗ и дорогой на Заречный. Спасатели с помощью лодки добрались до них и доставили в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась», - уточнили в Управлении гражданской защиты ЗАТО.

Во избежание трагических случаев родителей попросили не оставлять детей без присмотра.

Год назад трое других подростков отправились из Старой Каменки в село Лемзяйка Пензенского района и заблудились по дороге. Ребята были на велосипедах и неожиданно потеряли ориентиры в наступивших сумерках. Спасатели нашли их по данным геолокации.