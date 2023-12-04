В Арбековский лес снова свозят снег КамАЗами

04.12.2023 | 17:31

«Очень странные дела творятся в Пензе. В Арбековский лес не первый год свозят снег КамАЗами, но никто этого не замечает» - такое сообщение пришло в редакцию PenzaInform.ru в понедельник, 4 декабря.

Автора понять нетрудно. Прошлой зимой поднимался тот же вопрос: люди присылали фотографии привозивших снег в лес грузовиков, на место выезжали журналисты, свалку снимали с квадрокоптера, пензенцы обращались в мэрию, но так и не добились ответа на вопрос, кто разрешил складировать снег с реагентами, солью, грязью и мусором в Арбековском лесу.

К маю, когда большая часть сугробов растаяла, там, где лежали груды снега вперемешку с реагентами, трава едва пробивалась, образовалось болото. Среди мусора нашлись фрагменты бордюров и полусферы, которыми жильцы перегораживают дороги у домов. Вероятно, все это снегоуборочная техника смела с улиц областного центра.

Чиновники уверяли, что снег с городских дорог вывозится на Перспективную, а происхождение свалки в лесу неизвестно.

Тем не менее трудятся в лесном массиве уже второй год профессионально: ставят ворота, туалет, пригоняют разную технику, на въезде стоит сторож-контролер. И по странному стечению обстоятельств наступившей зимой никто, кроме рядовых горожан, вновь этого не замечает.

Читатель портала PenzaInform.ru 4 декабря проехал за одним из грузовиков и заснял свой разговор со сторожем. Тот заявил, что ничего не знает, и дал телефон бригадира.

«Несанкционированная свалка. Установлена буташка, туалет, ворота, бульдозера, контролер, сторож. Местоположение - на Окружной за кладбищами, если ехать по ул. Мира через Окружную прямо, на Валяевку, то после дублера Окружной в сторону Валяевки - первый поворот направо в лес. Туда вереницей едут КамАЗы... Координаты 53.201221, 44.939472», - уточнил автор видео. Указал он и госномер одного из КамАЗов со снегом - С985ОН58.

Кстати, в соцсети «ВКонтакте» в группе администрации другой пензенец поинтересовался, в курсе ли власть про вывоз снега в Арбековский лес. «Складирование снега, вывозимого с улично-дорожной сети города Пензы во время зимней уборки 2023-2024 годов, определено на площадке в районе ул. Перспективной. Информацией о вывозе снега на территорию Арбековского леса Управление ЖКХ города Пензы не располагает», - ответил представитель ведомства.