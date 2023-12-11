Саратовские семьи накопят на первый взнос по ипотеке быстрее пензенских

11.12.2023 | 09:29

Пензенским семьям в среднем придется копить на первоначальный взнос по ипотеке более 5 лет. К таким выводам пришли исследователи ria.ru.

Они составили рейтинг регионов РФ по сроку накопления на первый взнос по ипотечному кредиту на типовую квартиру в 60 кв. м. Пензенская область в нем на 54-м месте из 85.

«Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года», - пояснили эксперты.

За основу при составлении рейтинга взят первоначальный взнос в 30% от стоимости квартиры, показатели прожиточного минимума, зарплат и цен на недвижимость учитывались для каждого региона отдельно.

Подсчитано, что пензенские семьи будут копить 5,6 года. При этом 28,7% из них не смогут собрать достаточно средств за 10 лет.

Если сравнивать область с регионами-соседями, то саратовским семьям придется собирать на первоначальный взнос меньше - 5,2 года (43-я строчка в списке).

Остальные соседи находятся ниже в списке: в Ульяновской области срок 5,6 года (56-е место), в Мордовии - 5,7 (57-е), в Тамбовской области - 6,6 (68-е).

В Москве семьям нужно копить на первый взнос 5,3 года, 23,8% из них не удастся набрать нужную сумму за 10 лет.

На первых строчках рейтинга - Ямало-Ненецкий АО (2,3 года) и Магаданская область (2,5 года). На последних - Чеченская Республика (13,4 года) и Кабардино-Балкарская Республика (14,7 года), более 57% семей в этих регионах не смогут собрать деньги на взнос и за 10 лет.