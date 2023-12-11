На Новый год пензенцы смогут уехать в Москву дополнительным поездом

11.12.2023 | 16:30

В новогодние праздники жителей Пензенской области будут возить дополнительные поезда. Составы начнут курсировать с 23 декабря.

Воспользоваться ими можно до 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Дополнительные поезда дальнего следования свяжут Пензу с Москвой.

«Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 27, 28, 29 и 30 декабря 2023 года. В обратном направлении больше всего пассажиров отправятся 6, 7 и 8 января 2024 года», - отметили в пресс-службе.

Также в праздничные дни, как правило, назначаются дополнительные составы, следующие по пригородным маршрутам.