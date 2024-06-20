Больным раком зареченцам дадут шанс попасть на протонную терапию

20.06.2024 | 13:33

4 и 5 июля в медико-санитарной части № 59 Заречного пройдет бесплатный онкологический консилиум ведущих специалистов Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России.

ФНКЦРиО является флагманом ФМБА России в оказании высокотехнологичной медицинской помощи в области ядерной медицины. По квотам и полису ОМС центр предоставляет своим пациентам передовое противоопухолевое лечение.

Зареченцы, которым диагностированы злокачественные новообразования и метастатические поражения, смогут узнать прогноз развития болезни и получить консультацию по поводу возможных вариантов лечения.

При посещении консилиума пациентам следует иметь выписку из медицинской документации, результат гистологического заключения с указанием даты и номера, данные КТ, МРТ, ПЭТ/КТ-исследований в формате DICOM (при наличии).

«Обращаем внимание, что целью консультации является решение вопроса о возможности и объемах оказания медицинской помощи в условиях ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, а не назначение или корректирование уже назначенного лечения», - предупредили в МСЧ № 59.

Так, у зареченцев есть возможность попасть на протонную терапию. При наличии показаний центр сам откроет квоты, и в течение двух недель пациент уже будет на лечении.

Записаться на онкологический консилиум можно по телефону 60-10-65 в рабочие дни с 8:00 до 16:00, сообщили в МСЧ-59.