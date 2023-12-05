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Общество

За неделю от коронавируса умерли 4 жителя Пензенской области

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В Пензенской области растет число случаев коронавируса. За период с 27 ноября по 3 декабря инфекцию выявили у 330 жителей региона. Это на 25% больше по сравнению с предыдущей неделей.

118 зараженным потребовалась госпитализация, 4 пациента скончались. За тот же период времени с выздоровлением выписали 41 человека.

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 21,21%, в прочих организациях - 8,79%, явный контакт не установлен - 70%. Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Министерстве образования Пензенской области 5 декабря уточнили, что школьных классов и детсадовских групп, целиком закрытых на карантин по коронавирусу, сейчас нет.

Тем не менее есть дети, отсутствующие «в связи с карантинными мероприятиями по коронавирусной инфекции», это 2 дошкольника и 49 учеников.

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