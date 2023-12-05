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Общество

Педофилам хотят запретить посещать детские площадки, школы и лагеря

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД о запрете посещать места скопления детей гражданам, имеющим непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в комиссии, запрет может войти в число мер административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

Таким гражданам будет запрещено посещать школы, детские лагеря, а также игровые и спортивные площадки, где есть возрастные ограничения.

Запрет не будет распространяться на спортплощадки, доступные для всех граждан старше 14 лет.

Ранее сообщалось, что к водителям, которые отвечают за организованные перевозки детей на автобусах, ужесточат требования. В их числе должно быть отсутствие неснятой или непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступения, в том числе преступления против половой неприкосновенности.

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