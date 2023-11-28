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Общество

Убийцам и педофилам запретят перевозить детей

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К водителям, которые отвечают за организованные перевозки детей на автобусах, ужесточат требования.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Сейчас критерии для водителей, организованно перевозящих детей, таковы: необходим стаж с категорией D минимум год за последние два, прохождение предрейсового инструктажа и отсутствие в течение года нарушений с лишением водительских прав или арестом.

К имеющимся требованиям хотят добавить отсутствие:

- медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортом категории D;

- более трех неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения;

- неснятой или непогашенной судимости за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, общественной безопасности и другие.

Документ может вступить в силу 1 сентября 2024 года.

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