Убийцам и педофилам запретят перевозить детей

28.11.2023 | 08:15

К водителям, которые отвечают за организованные перевозки детей на автобусах, ужесточат требования.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Сейчас критерии для водителей, организованно перевозящих детей, таковы: необходим стаж с категорией D минимум год за последние два, прохождение предрейсового инструктажа и отсутствие в течение года нарушений с лишением водительских прав или арестом.

К имеющимся требованиям хотят добавить отсутствие:

- медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортом категории D;

- более трех неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения;

- неснятой или непогашенной судимости за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, общественной безопасности и другие.

Документ может вступить в силу 1 сентября 2024 года.