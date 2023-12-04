С начала 2023 года в пензенских семьях появилось более 6 500 детей

04.12.2023 | 15:38

В 2023 году в семьях Пензенской области появилось на свет более 6 500 детей. За рождение малышей родители получили единовременное пособие на общую сумму свыше 147,5 млн рублей.

В региональном отделении Социального фонда России напомнили, что это разовая мера поддержки, предоставляемая одному из родителей. Размер выплаты сейчас составляет 22 909 рублей.

«Она положена всем семьям при рождении ребенка независимо от трудоустройства или уровня дохода. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого. Получить средства также могут опекуны, усыновители или приемные родители», - добавили специалисты.

Если мать трудоустроена, подавать заявление не нужно, деньги ей перечислят сразу после того, как в СФР поступят сведения о появлении малыша на свет. Если выплату решено оформить на трудоустроенного отца, то для ее оформления он должен обратиться к своему работодателю.

Когда оба родителя безработные, заявление подается через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка.