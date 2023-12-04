Главе Кузнецка пришлось самому развозить пассажиров с остановки

04.12.2023 | 19:44

Из-за нарушений в работе общественного транспорта главе Кузнецка Сергею Златогорскому пришлось поработать бесплатным таксистом. Об этом он рассказал на совещании в местной администрации в понедельник, 4 декабря.

«Позанимался я тут в субботу (2 декабря. - Прим. ред.), и у меня есть все основания считать, что, например, 56-й уже где-то после пяти - после полшестого не ходил. А народ стоял, и дети стояли.

Дело не в том, что мне там что-то пришлось, но это не очень хорошо. Давайте так: с сегодняшнего дня ежедневно вам должен поступать доклад от перевозчиков, а вы мне - сколько машин вышло и когда сошли с маршрута. А я буду проверять, вечерами все равно делать нечего, то тот маршрут проверю, то этот. Остальные маршруты, кстати, ездили», - заявил он.

Златогорский подчеркнул, что новая схема, которая будет действовать в следующем году, должна «все эти огрехи учитывать».

«Понятно, что, если была бы возможность дотировать, эти вопросы ушли бы. Но пока нет такой возможности, давайте думать, как дотировать. Может быть, дойдем. Устойчивость транспортного сообщения должна быть первична», - заключил глава города.

Ранее Сергей Златогорский рассказал, что уже работал бесплатным таксистом в молодости, когда у него появился «Запорожец».

«Поскольку машины в ту пору были мало у кого, наличие у меня персонального авто вызывало постоянный спрос со стороны сослуживцев на услуги в качестве такси. Естественно, бесплатного. Куда только не ездил! В частности, приходилось отвозить их жен в роддом, а потом забирать из роддома (с пополнением), конечно, на вокзал - в аэропорт и т. п. Ну и, само собой, на мне было транспортное обеспечение досуговых мероприятий типа рыбалка-охота-пикник...» - перечислил глава города.