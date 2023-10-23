Сергей Златогорский бесплатно работал таксистом на «Запорожце»

23.10.2023 | 12:22

«Запорожец», стоящий в киноцентре кузнецкого ТЦ «Гулливер», вызвал приступ ностальгии у главы города Сергея Златогорского. В молодости он водил такой же, но апельсинового цвета, о чем рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Это был первый личный автомобиль Сергея Златогорского, он появился у него в 1988 году.

«Я тогда служил на полигоне на стыке Оренбуржья и Казахстана, много приходилось по службе мотаться, и очень меня мой аппарат в этой связи выручал. Купить машину тогда была целая проблема, и приобретение бэушенского «Запорожца», первоначально - в инвалидном исполнении (с ручным управлением), а затем переделанного в «нормальную» машину без, как тогда говорили, «блата» не обошлось», - признал глава Кузнецка.

По словам Златогорского, в то время его счастью и гордости от 28 лошадиных сил автомобиля не было предела.

«И на этом детище советского автопрома у меня бывали пробеги по 1 000 км в день. Если было жарко (а лето в тех местах - плюс 35-40 градусов), тем более если ехать приходилось в сторону Урала (с большими подъемами), аппарат сильно грелся (мотор-то с воздушным охлаждением!). На этот случай капот мотора (мотор расположен сзади!) приоткрывался, фиксировался по высоте специально сделанной деревянной распоркой (чтобы все-таки сохранялся задний обзор), и так создавалось дополнительное охлаждение. А зимой шла работа с печкой, весьма капризным агрегатом, располагавшимся спереди», - поделился воспоминаниями глава Кузнецка.

Он похвалил свой первый автомобиль, ведь тот, несмотря на кажущуюся несерьезность параметров, отличался завидной проходимостью.

Еще одним ярким воспоминанием, связанным с «Запорожцем», для Сергея Златогорского является бесплатная работа таксистом для друзей и знакомых.

«Поскольку машины в ту пору были мало у кого, наличие у меня персонального авто вызывало постоянный спрос со стороны сослуживцев на услуги в качестве такси. Естественно, бесплатного. Куда только не ездил! В частности, приходилось отвозить их жен в роддом, а потом забирать из роддома (с пополнением), конечно, на вокзал - в аэропорт и т. п. Ну и, само собой, на мне было транспортное обеспечение досуговых мероприятий типа рыбалка-охота-пикник...» - перечислил глава города.

Он отметил, что с тех пор у него было много разных машин, гораздо современнее и комфортабельнее. Но свою первую «машинешку» он всегда вспоминает с особой теплотой. «Потому что это была молодость», - заключил Сергей Златогорский.