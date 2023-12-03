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Общество

Второй корпус гимназии «САН» разместят в здании детсада

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Осенью следующего года в Пензе планируют разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию здания детского сада № 122 на улице Ульяновской.

Там хотят разместить второй корпус гимназии «САН». К работам приступят сразу после создания ПСД.

«Один из густонаселенных городских микрорайонов, Арбеково, активно развивается и застраивается. Уже сейчас там существует потребность в дополнительных учебных местах. В частности, нуждается в расширении и гимназия «САН», - написал в воскресенье, 3 декабря, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.

Здание детсада сейчас пустует. Его недавно передали гимназии в бессрочное пользование.

Предполагается, что после ремонта там расположатся начальные классы.

«Договор на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта уже заключили. По проекту здесь будут предусмотрены все необходимые кабинеты, залы и пищеблок», - добавил Басенко.

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