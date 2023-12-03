Мед отнесли к опасным для женщин продуктам

03.12.2023 | 10:17

Бор, который содержится в меде, снижает уровень женских гормонов, что может привести к ухудшению здоровья.

Об этом в беседе с «Известиями» рассказала акушер-гинеколог Идилия Орфанова.

Многие женщины, стремясь похудеть, заменяют сахар медом. По мнению врача, пользы это не принесет, так же как и использование синтетических сахарозаменителей. Орфанова подчеркнула, что употребление сахара, который не имеет питательной ценности, повышает риск ожирения и диабета второго типа.

Кроме того, врач отнесла к вредным для женщин такой продукт, как маргарин. В нем содержатся трансжиры, которые способны вызвать множество проблем: от набора веса до развития онкологии.

«Также рекомендуется ограничить или полностью исключить из рациона белый дрожжевой хлеб и булочки, которые в основном состоят из пустых калорий, крахмала и дрожжей. Регулярное употребление таких продуктов может привести к лишнему весу и сопутствующим ему заболеваниям», - отметила специалист.