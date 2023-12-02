Штаты военнослужащих ВС РФ увеличат почти на 170 тысяч человек

02.12.2023 | 09:47

В пятницу, 1 декабря, Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих почти на 170 тысяч человек.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Предыдущий указ, действовавший с 1 января 2023 года, признается утратившим силу. В нем этот показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

«Увеличение численности реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», - пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В МО РФ пояснили, что рост числа служащих ВС обусловлен ростом угроз для страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО.