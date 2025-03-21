В России может появиться еще один государственный праздник

21.03.2025 | 08:53

День качества может стать в России государственным праздником. Соответствующий проект указа Президента РФ разместил Минпромторг для общественного обсуждения.

Праздник предлагается установить в целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг.

По мнению разработчиков документа, мера необходима в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции.

Днем качества в проекте обозначен второй четверг ноября. Сейчас в этот день празднуется Всемирный день качества.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 3 апреля. Предполагается, что указ президента вступит в силу со дня его подписания.