В Заречном проект по совместным поездкам горожан не получил развития

01.12.2023 | 09:01

Проект «Транспорт для каждого», который пытались реализовать в Заречном, не оправдал себя. Об этом сообщается на странице главы закрытого города Олега Климанова.

Тему подняла жительница закрытого города. Она напомнила, что в сентябре 2019 года был анонсирован проект, согласно котором зареченцы, объединившись, смогли бы совершать совместные поездки в любые точки Пензы и региона.

В частности, предполагалось, что один из маршрутов соединит Заречный и аграрный университет в Ахунах.

«Но, как выяснилось в диспетчерской МП «Автотранс» г. Заречного, ни в 2019-м, ни в 2020-м, ни спустя 4 года анонсированный с таким размахом маршрут так и не появился! А появится ли вообще?» - задала вопрос зареченка.

Ей ответили в администрации города.

«В качестве пилотного проекта «Транспорт для каждого» был открыт маршрут из Заречного в направлении аграрного университета Пензы. Планировалось открыть и другие направления перевозок для связи нашего города с областным центром. К сожалению, данный проект не пользовался спросом у зареченцев, поэтому не получил дальнейшего развития», - объяснили горожанке.