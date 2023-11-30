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Общество

Дорогу к новой школе в Заре хотят сдать в 2024 году

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В Заре готовы приступить к строительству дороги в районе улицы Героя России Сергеева, которая будет вести к новой школе.

Стоимость контракта - более 274 млн рублей, общая протяженность объекта - 2,7 км. Об этом в четверг, 30 ноября, глава Пензы Александр Басенко сообщил на своих страницах в соцсетях.

Дорогу к новой школе в Заре хотят сдать в 2024 году

Работы разобьют на два этапа. На первом (это отрезок длиной 1,9 км) планируется проложить дорогу вдоль жилого комплекса для переселенцев из аварийных домов, который сейчас возводится, и около будущей школы на 1 100 мест.

Специалисты сделают две полосы движения, двухметровые тротуары, а также освещение и ливневку.

«Сроки выхода подрядчика на объект определим в начале декабря. А завершить строительство по первому этапу рассчитываем в сентябре 2024 года», - уточнил Басенко.

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Источник — фото 2 Александра Басенко
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