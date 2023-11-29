Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северном Кавказе

29.11.2023 | 16:22

В Пензе родные, близкие и коллеги встретили полицейских, вернувшихся из длительной командировки в Северо-Кавказском регионе.

Сводный отряд поддерживал там порядок и помогал местным правоохранителям.

На встрече присутствовало руководство областного УМВД. Замначальника управления Константин Фролов поблагодарил полицейских за выполнение поставленных задач.

«Выражаю благодарность вашим семьям за то, что нашли мужество и терпение поддерживать вас в период длительного отсутствия», - обратился он к бойцам.

Сводный отряд вернулся в полном составе.