Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северном Кавказе

В Пензе родные, близкие и коллеги встретили полицейских, вернувшихся из длительной командировки в Северо-Кавказском регионе.
Сводный отряд поддерживал там порядок и помогал местным правоохранителям.
На встрече присутствовало руководство областного УМВД. Замначальника управления Константин Фролов поблагодарил полицейских за выполнение поставленных задач.
«Выражаю благодарность вашим семьям за то, что нашли мужество и терпение поддерживать вас в период длительного отсутствия», - обратился он к бойцам.
Сводный отряд вернулся в полном составе.
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