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Общество

Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северном Кавказе

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В Пензе родные, близкие и коллеги встретили полицейских, вернувшихся из длительной командировки в Северо-Кавказском регионе.

Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северном Кавказе

Сводный отряд поддерживал там порядок и помогал местным правоохранителям.

На встрече присутствовало руководство областного УМВД. Замначальника управления Константин Фролов поблагодарил полицейских за выполнение поставленных задач.

Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северном Кавказе

«Выражаю благодарность вашим семьям за то, что нашли мужество и терпение поддерживать вас в период длительного отсутствия», - обратился он к бойцам.

Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северном Кавказе

Сводный отряд вернулся в полном составе.

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