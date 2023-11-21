В Пензе назвали стоимость ремонта 1 километра дороги

Повышение стоимости материалов серьезно усложняет процесс ремонта дорог. Об этом во вторник, 21 ноября, заявил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.
«Сейчас в среднем 20 млн за километр стоит ремонт дороги», - уточнил он на брифинге, организованном региональным правительством.
Чиновник пояснил, что выросли цены на щебень и битум. Кроме того, сейчас по нормативам необходимо использовать асфальт другой марки.
«Дорожные организации уже перестроили технологию на своих асфальтобетонных заводах», - отметил Александр Гришаев.
Тем не менее все запланированные на 2024 год работы будут выполнены, заверил министр.
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