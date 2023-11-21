В Пензе назвали стоимость ремонта 1 километра дороги

21.11.2023 | 12:14

Повышение стоимости материалов серьезно усложняет процесс ремонта дорог. Об этом во вторник, 21 ноября, заявил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

«Сейчас в среднем 20 млн за километр стоит ремонт дороги», - уточнил он на брифинге, организованном региональным правительством.

Чиновник пояснил, что выросли цены на щебень и битум. Кроме того, сейчас по нормативам необходимо использовать асфальт другой марки.

«Дорожные организации уже перестроили технологию на своих асфальтобетонных заводах», - отметил Александр Гришаев.

Тем не менее все запланированные на 2024 год работы будут выполнены, заверил министр.